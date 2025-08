SOL, accordo con ANDION ITALY per realizzaizone impianto bio LNG da biomasse

SOL

(Teleborsa) -filiale italiana di Andion CH4, per lazootecniche e sottoprodotti agricoli a Mirandola, in provincia di Modena.Nello specifico, AIRSOL, società interamente controllata da SOL, ha, società controllata da Andion e detentrice delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione dell’impianto modenese.Con undi euro, l’impianto è in fase di costruzione, conprevista entro ilL’accordo di partnership prevede che tutto il bioLNG, che verrà prodotto dall’impianto di Mirandola, venga assegnato in via esclusiva alla SOL per la successiva commercializzazione in Italia ed Europa a clienti operanti nei settori della mobilità e dell’industria. Tale partnership consentirà a SOL di rafforzare la propria offerta di gas liquidi criogenici in chiave sostenibile., Direttore Generale Gas Tecnici del Gruppo SOL ha dichiarato "siamo orgogliosi di questa partnership che rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso l’offerta di prodotti e soluzioni per la transizione energetica. È un'iniziativa che conferma il nostro impegno per un futuro più responsabile e sostenibile, in linea con i valori che da sempre ci contraddistinguono”., Presidente di Andion Italy e di Biomethan Green 1 ha dichiarato "per Andion si tratta di un riconoscimento significativo, a conferma della solidità delle nostre competenze tecniche e commerciali nel mercato italiano del biometano. Tali competenze si integrano in modo sinergico con il know-how di SOL per il raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità ambientale".