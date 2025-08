Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, insieme alle altre principali Borse Europee, grazie a ricoperture dopo le pesanti di venerdì scorso. A fare da assist soprattutto i titoli bancari ed energetici. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.375,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,78%) si attesta su 66,81 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +83 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,44%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,42%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,89%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,87% termina a quota 43.230 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,62%),(+3,65%),(+3,61%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,04%.Tentenna, che cede l'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,66%),(+6,90%),(+5,58%) e(+5,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%.