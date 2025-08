Borse UE in rialzo, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Ferrari

STMicroelectronics

Mediobanca

WIIT

Avio

Carel Industries

Alerion Clean Power

MARR

Intercos

(Teleborsa) -che si allinea all'andamento positivo delle altre borse di Eurolandia, sulla scia delle buone chiusure dei mercati americani e asiatici. I riflettori restano sulla questione, con l’Unione europea che ha congelato per sei mesi le contromisure sulle merci USA. Nel frattempo, prosegue la stagione delleL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. L'è sostanzialmente stabile su 3.369,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 65,89 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +88 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,40%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,62%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,39%: compostache cresce di un modesto +0,37%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 43.306 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,35%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,08%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,01%.avanza dello 0,96%.del FTSE MidCap,(+3,17%),(+3,11%),(+1,84%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,23%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,62%.