IGD, primo semestre chiude con utile netto di 10,6 milioni euro

IGD

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, in forte miglioramento rispetto a giugno 2024 quando era stata registrata una perdita netta pari a -32,5 milioni di euro.(FFO) è pari arispetto al primo semestre 2024, nonostante la variazione di perimetro del portafoglio, che è stata più che compensata dai minori oneri finanziari ricorrenti.Nei primi sei mesi del 2025 il(che non considera pertanto gli asset in leasehold) è risultato pari a, a perimetro omogeneo il dato risulta in incremento del 2,9%, mentre a rete totale è in calo del 7,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto della cessione del portafoglio di asset completata ad aprile 2024 (c.d. Portafoglio Food).della gestione caratteristica si attesta a, a perimetro omogeneo registra una crescita pari a +1,4% mentre, a rete totale, è in calo di 4,9 milioni di euro rispetto al dato del primo semestre 2024. L’incidenza sui ricavi lordi è pari al 71,7%.: al 30 giugno 2025 gli ingressi risultano in incremento del +3,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i fatturati degli operatori delle gallerie fanno segnare un incremento del +1,0%.del Gruppo, che hanno chiuso il semestre in incremento del +2,5%. Ildel Gruppo (gallerie + ipermercati) ha raggiunto un, mostrando un incremento a perimetro omogeneo del +0,48% rispetto a dicembre 2024.Ilcomplessiva è pari a -31,7 milioni di euro, inferiore di 5,2 milioni di euro (-14,1%) rispetto al primo semestre 2024. Tale risultato, depurato dagli oneri contabilizzati in accordo all’IFRS 16 e dalle partite non ricorrenti legate al rimborso di bond e finanziamenti, è pari a -24,1 milioni di euro, con un miglioramento di 6,4 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2024 (-21%).Nel corso del primo semestre del 2025 il Gruppo ha consuntivato, complessivamente,. Le attività principali hanno riguardato soprattutto lavori di fit out necessari all’ingresso di nuovi importanti operatori nei centri commerciali Le Porte di Napoli, Centro Sarca, Katanè e Centro Leonardo.GD prevede che il trend positivo del primo semestre 2025 si confermi anche nel secondo. Per tale ragione, si ritiene bidai 38 milioni di euro comunicati a marzo 2025con una crescita stimata rispetto al dato di fine 2024 del 9,6%.