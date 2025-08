La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street, che ha rimbalzato al forte calo registrato nella seduta di venerdì penalizzata dal caos dazi e dai dati deludenti sul mercato del lavoro americano. Numeri che hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre.Ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,34%, a 44.174 punti, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata il 28 del mese scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'in aumento dell'1,47% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Balza in alto il(+1,87%); sulla stessa linea, su di giri l'(+1,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,59%),(+2,15%) e(+1,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,44%.Composta, che cresce di un modesto +1,17%.Al top tra i, si posizionano(+1,19%),(+1,14%),(+1,06%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,59%.In perdita, che scende del 3,82%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -62,6 Mld $; preced. -71,5 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 52,9 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,5 punti; preced. 50,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,7 Mln barili)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%).