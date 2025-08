Piazza Affari chiude sotto i massimi in linea con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che si sono indebolite nel corso del pomeriggio, dopo alcuni dati macro USA deludenti e di fronte alla, che sconta il persistere di tensioni sul fronte del commercio.Nel pomeriggio, ilha evidenziato undai 50,8 di giugno e rispetto ai 51,5 punti attesi; controbilanciando il dato positivo della, che ha visto scendere ila giugno, il livello più basso da settembre 2023, a fronte di importazioni in calo del 3,7% ed esportazioni pressoché stabili (-0,5%).Anche le rinnovate e sempre incontrollatehanno alzato la pressione sul mercato, avendo promesso tariffe elevatissime controe di ritrattare gli accordi presi in Scozia conse non investirà i 600 miliardi concordati negli USA. Minacce di dazi a tre cifre suhanno completato un pomeriggio da incubo per i mercati.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,158. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,48%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 65,29 dollari per barile, in forte calo dell'1,51%.Lopeggiora, toccando i +87 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,42%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%, resta vicino alla parità(+0,16%), incerta, che lima lo 0,14%., che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 40.744 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 43.308 punti. In denaro il(+1,01%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+1,61%).di Milano, troviamo(+4,25%),(+2,42%),(+2,27%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,68% dopo aver annunciato i risultati semestrali.Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%.Tentenna, che cede l'1,16%.Debole, che registra una flessione dello 0,81%.del FTSE MidCap,(+10,98%),(+6,35%),(+5,63%) e(+5,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,63%.Crolla, con una flessione del 7,10%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,00%.