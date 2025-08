Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Leonardo

Nexi

Tenaris

BPER

Banca MPS

Enel

WIIT

Avio

El.En

Carel Industries

MARR

Intercos

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente,dopo i segnali positivi emersi in mattinata sull'economia europea, dalla produzione industriale ai PMI di luglio. I riflettori rimangono sui dazi, con l’Unione europea che ha congelato per sei mesi le contromisure sulle merci USA.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1%) si attesta su 65,63 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +88 punti base, con un forte incremento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,44%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,20%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 43.342 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,60%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,13%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,56%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+8,80%),(+7,21%),(+3,21%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,76%.