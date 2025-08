Wall Street naviga sui livelli della vigilia al giro di boa

Palantir

(Teleborsa) -, risentendo da un lato delle nuove minacce di Trump all'Europa e all'India , dall'altro di alcuni dati macro deludenti come l'ISM non manifatturiero. Scarsi l'imatto di qualche trimestrali superiore alle attese, come quella di. L'indiceriporta una variazione pari a +0,12%, piatto anche l'che si posiziona a 6.321 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,89%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,70%) e(-0,43%).Tra i(+4,47%),(+4,05%),(+3,66%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+4,05%),(+2,37%),(+2,12%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -18,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,61%.Scende, con un ribasso del 4,30%.