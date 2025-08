Wall Street parte a piccoli passi: focus su India e dati macro

Palantir Technologoes

(Teleborsa) -, indicando una possibile estensione del rimbalzo avvisto questa settimana, dopo le perdite archiviate l'ottava precedente. Tengono banco le, laddovedalle relazioni commerciali con la Russia, incassando tariffe elevatissime, e sta cercando di portare a casa un nuovo accordo con il Presidente americano Donald Trump.Persistono anche, dopo i deboli dati occupazionali della scorsa settimana, anche se il dato ha alimentato lada parte della Fed in autunno.Completano il quadro i, come quelli di, che ha anche aumentato e le previsioni di fatturato per l'anno in corso.Sul fronte macro, il dato sullaha evidenziato unasuperiore alle attese a giugno. Si attendono ora i dati dei PMI dei servizi e ISM non manifatturiero.Alla Borsa di New York, l'indiceè sostanzialmente stabile sui 44.259 punti; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 6.341 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,25%), come pure l'(+0,27%).