Azimut, raccolta netta luglio a 2,9 miliardi

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di luglio 2025 unadi 2,9 miliardi, di cui 2,1 miliardi di raccolta organica che è il dato mensile più alto nella storia della società. Questo porta la raccolta netta da inizio anno a 11,9 miliardi, a "ulteriore conferma dell’obbiettivo per il 2025 recentemente rivisto al rialzo fra € 28 e 31 miliardi", spiega il gruppo in una nota.Lehanno raggiunto un nuovo massimo storico di € 117,6 miliardi a fine luglio (+9,4% da inizio anno), sottolineando il forte slancio di Azimut verso l’espansione internazionale e l’efficacia del suo modello diversificato., ha così commentato: "Questo mese eccezionale riflette il momento molto positivo che sta guidando la crescita globale di Azimut. La raccolta organica record pari a € 2,1 miliardi su un totale di € 2,9 miliardi è stata trainata dalla forte domanda nei segmenti istituzionale e discretionary in Italia e dal closing di esito positivo del nostro fondo infrastrutturale privato IXC3, a testimonianza della nostra strategia diversificata e della nostra leadership nei mercati privati. A livello globale, l’elevata raccolta nelle nostre soluzioni integrate in Turchia, insieme all’espansione dei nostri wealth hub a Monaco e Singapore, evidenziano la continua crescita e fiducia degli investitori nella piattaforma globale di Azimut. Anche le nostre affiliate strategiche hanno ottenuto ottimi risultati, sostenendo ulteriormente la performance del Gruppo. Siamo particolarmente orgogliosi di aver completato l'acquisizione di una partecipazione in Red Med Capital in Marocco, che segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di espansione nei mercati emergenti in Africa e oltre. Con € 11,9 miliardi raccolti dall'inizio dell'anno,, recentemente rivisto al rialzo fra € 28 e 31 miliardi".