Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, trovando un sostegno dalla buona performance dei titoli bancari. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,69% dopo il calo di ieri in scia ad alcuni dati macroeconomici deludenti, in particolare l'ISM non manifatturiero che ha evidenziato il raffreddamento dell’economia a stelle e strisce.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,164. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.375,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,06%), raggiunge 65,85 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,43%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%, eè stabile, riportando un moderato +0,18%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 43.570 punti.di Milano, troviamo(+5,00%),(+4,03%),(+3,39%) e(+3,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -2,48%.Calo deciso per, che segna un -2,2%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+4,96%),(+4,58%),(+3,58%) e(+3,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,89%.