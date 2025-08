Otofarma, debutto con successo: +13%. Capitalizzazione supera 35 milioni

Otofarma

(Teleborsa) - Il gruppo- con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico - ha avviato con successo la negoziazione delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).Le azioni hanno chiuso la seduta di oggi ad un prezzo pari a € 6,10, in crescita del 13% rispetto aldi € 5,4. Al termine della seduta, ladi Otofarma ha superato i € 35 milioni.“Il successo registrato dal titolo oggi ci rende molto orgogliosi del percorso che abbiamo deciso di intraprendere - afferma–. La scelta di approdare al mercato EGM rappresenta uno, finalizzato alla raccolta di risorse che ci permetteranno di sostenere e accelerare la crescita futura. Intendiamo consolidare la nostra posizione di leadership, potenziare gli investimenti in innovazione tecnologica e nei servizi ai pazienti, ampliare la nostra capillarità sul territorio attraverso il network di farmacie, rafforzando così il nostro vantaggio competitivo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo importante e impegnativo percorso che ci ha portato qui oggi, e che rappresenta un nuovo punto di partenza”.“Oggi celebriamo un traguardo che è il frutto di impegno, visione e passione. L’ingresso in Borsa non è solo un riconoscimento del valore di Otofarma, ma anche l’- dichiara. “Il positivo riscontro del mercato rafforza la nostra determinazione nel continuare a investire in ricerca, innovazione e qualità dei servizi, con l’obiettivo di migliorare ogni giorno la vita delle persone con difficoltà uditive., consapevoli della responsabilità e delle opportunità che questo nuovo capitolo ci offre”.