Piazza Affari avanti con le banche. Le altre Borse europee azzerano guadagni

(Teleborsa) -, mentre il, di riflesso ad un clima di incertezza per le, che ha annunciato entro la settimana l'annuncio di nuovi dazi su semiconduttori e chi e messo in guardia l'UE da possibili passi indietro sugli investimenti promessi in Scozia.Lamostra uno spunto in più rispetto agli altri Eurolistini, grazie alin scia ai solidi risultati del semestre.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,161. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,62%), che raggiunge 66,22 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +89 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.resta vicino alla parità(-0,06%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 40.859 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 43.422 punti. Senza direzione il(+0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato il(+0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4% dopo i solidi risultati del semestre e la conferma delle sinergie che scaturiranno da una integrazione cona seguito dell'OPS. Ben comprate anche le azioni di Piazzetta Cuccia, con un forte rialzo del 3,22%.avanza del 2,09%dopo la semestrale ed il rialzo della Duidance 2025.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,97%in scia ai risultati del 1° semestre.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,24%), anch'essa alla prese con i conti.Bene anche(+4,40%),(+3,52%) e(+3,40%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,18%.Scivola, con un calo dell'1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.