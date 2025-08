Piazza Affari in recupero con le altre Borse europee. Focus sulle banche

Commerzbank

(Teleborsa) -, beneficiando di un generale recupero di ottimismo, dopo i risultati annunciati da diverse blue-chips. In molti casi si è registrato anche un, come nel caso diGli operatori si buttano, nonostante il Presidente Trump abbia annunciato novità per semiconduttori e chip entro la fine della settimana.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,93%), raggiunge 65,76 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,49%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e composta, che cresce di un modesto +0,44%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,50%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 43.523 punti.Sale il(+0,77%); come pure, poco sopra la parità il(+0,69%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,64%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,61%dopo l'appuntamento con la semestrale.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,60% dopo i conti.Performance buona per, che mostra un moderato rialzo dell'1,36% di riflesso al miglioramento dell'outlook.Le più forti vendite su, che cede l'1,18% nonostante la crescita di ricavi e margini.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.Tra i(+6,96%), dopo i numeri del semestre, seguita da(+5,21%),(+4,02%) e(+2,87%).I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.