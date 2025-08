Piquadro, fatturato primo trimestre a 36,8 milioni (+2%)

Piquadro

(Teleborsa) - Ilconsolidato registrato dal Grupponei primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026, chiusi il 30 giugno 2025, è pari a 36,8 milioni di Euro, in aumento del 2% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 36,1 milioni di Euro.Con riferimento al, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026 risultano pari a circa 14,3 milioni di Euro in decremento del (4,0)% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 giugno 2024. Il canale DOS ha registrato un incremento del 4,4% (+2,5% la crescita a parità di numero di negozi) mentre il canale e-commerce una crescita del 41,1%. Il canale wholesale ha registrato un decremento del (13,6)% in gran parte dovuto alla razionalizzazione della distribuzione per effetto della decisione di introdurre la distribuzione selettiva.Con riferimento al, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026 risultano pari a circa 7,4 milioni di Euro in aumento del 5,7% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 giugno 2024. Il canale DOS ha registrato un incremento del 23,1% (+21,7% la crescita a parità di numero di negozi) mentre il canale e-commerce una crescita del 32,7% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 giugno 2024. Il canale wholesale ha registrato un decremento di circa 300 migliaia di Euro per gli effetti della razionalizzazione distributiva dovuti alla introduzione della distribuzione selettiva.I ricavi delle vendite realizzati dallanei primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026 risultano pari a circa 15,1 milioni di Euro in incremento del 6,4% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 giugno 2024. Il canale DOS ha registrato una crescita del 2,7% (+6,0% la crescita a parità di numero di negozi) mentre il canale e-commerce risulta pressoché stabile rispetto ai valori registrati nell’analogo periodo chiuso al 30 giugno 2024 (crescita dello 0,4%). Il canale wholesale risulta in crescita del 36,4%.Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2025, un fatturato di circa 17,0 milioni di Euro nelpari al 46,1% del fatturato totale di Gruppo (46,1% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024) in incremento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025.il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 19,3 milioni di Euro, pari al 52,3% delle vendite consolidate (51,3% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024), in incremento del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025.Nell’area geografica extra europea, denominata “”, il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di circa 0,6 milioni di Euro, pari al 1,5% delle vendite consolidate (2,6% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024) in decremento di circa 400 migliaia di Euro rispetto allo stesso periodo relativo all’esercizio precedente. Il decremento, spiega il Gruppo nella nota dei conti, è in gran parte attribuibile alle dinamiche del mercato nell’area extra europea e alle chiusure dei negozi della Maison Lancel in Cina.Ladel Gruppo Piquadro al 30 giugno 2025, è risultata negativa e pari a 44,5 milioni di Euro rispetto al dato del 31 marzo 2025 negativo e pari a 30,2 milioni di Euro.L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 52,4 milioni di Euro con segno negativo (impatto negativo pari a circa 43,1 milioni di Euro al 31 marzo 2025).Rispetto al 31 marzo 2025 l’impatto derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato negativo e pari a circa 9,3 milioni di Euro. Tale variazione è ascrivibile principalmente all’apertura di nuovi store per circa 10 milioni di Euro e al rinnovo di contratti di locazione relativi a boutique già esistenti per circa 2,9 milioni di Euro al netto del pagamento delle rate trimestrali di affitto pari a 3,6 milioni di Euro.La Posizione finanziaria Netta adjusted, del Gruppo Piquadro, positiva e pari a circa 7,9 milioni di Euro, si confronta con la posizione finanziaria netta adjusted al 31 marzo 2025 pari a 12,9 milioni di Euro. La variazione rispetto al 31 marzo 2025 è riconducibile principalmente alle dinamiche stagionali che influenzano il ciclo commerciale del Gruppo.La Posizione Finanziaria Netta adjusted, del Gruppo Piquadro, diminuisce di 4,5 milioni di Euro rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2024, positiva e pari a 12,5 milioni di Euro. Le dinamiche della Posizione Finanziaria Netta adjusted1, su base 12 mesi rolling, sono state determinate dalla generazione di un free cash-flow positivo di circa 12,9 milioni di Euro, da investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali per circa 4,9 milioni di Euro, dal pagamento di 7 milioni di Euro di dividendi e dagli effetti temporanei di utilizzo del capitale circolante pari a circa 5,5 milioni di Euro."Siamonel primo trimestre, soprattutto considerando il quadro macroeconomico e l’andamento complessivo del settore.” commenta. “La crescita del fatturato consolidato, sostenuta in particolare dalle ottime performance di Lancel e The Bridge, conferma la solidità del portafoglio marchi e la capacità del Gruppo di adattarsi alle dinamiche del mercato. La posizione finanziaria netta adjusted, pur risentendo degli effetti stagionali, resta positiva. La distribuzione selettiva che abbiamo avviato sta già producendo un impatto visibile sui ricavi del marchio Piquadro e continuerà a farsi sentire nei prossimi mesi, ma riteniamo sia una scelta strategica per rafforzare il posizionamento dei nostri brand., con l’obiettivo di mantenere un equilibrio sano tra crescita e sostenibilità economica nel medio-lungo periodo".