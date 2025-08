Tonica Wall Street. Focus su trimestrali e dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,27%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,73%. In rialzo il(+1,09%); sulla stessa linea, sale l'(+0,95%).Gli investitori guardano alla partenza dei dazi e alle trimestrali sopra le attese, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,94%),(+1,85%) e(+1,15%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,15%) e(-0,50%).Tra i(+3,92%),(+2,77%),(+2,45%) e(+2,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,35%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,59%),(+3,02%),(+2,89%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,74%.Crolla, con una flessione del 7,66%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,08%.