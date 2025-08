Wall Street cauta alla vigilia della deadline sui dazi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo la seduta debole della vigilia, sulle nuove minacce di Trump di aumentare i dazi all'UE al 35%. Gli investitori restano focalizzati sulla scadenza di domani, 7 agosto, quando l'inquilino della Casa Bianca dovrebbe imporre dazi pesanti a tutti i paesi che non hanno raggiunto un accordo commerciale con gli USA.Sul listino americano, ieri, hanno pesato anche alcuni dati macroeconomici deludenti, in particolare l' ISM non manifatturiero che ha evidenziato il raffreddamento dell’economia a stelle e strisce.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.092 punti; sulla stessa linea l'rimane a 6.304 punti. Sulla parità il(+0,17%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,16%).