Wall Street incerta con preoccupazioni dazi e dati macro

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta all'insegna della debolezza, dopo le nuove minacce di Trump di aumento dei dazi all'UE ed in scia ad alcuni dati macroecomici deludenti, come l'ISM non manifatturiero. L'indiceha limato lo 0,14%, mentre l'ha perso lo 0,49%, chiudendo a 6.299 punti. In rosso il(-0,73%); con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,38%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,05%),(-0,91%) e(-0,88%).del Dow Jones,(+4,16%),(+3,66%),(+3,59%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%.Al top tra i, si posizionano(+3,59%),(+1,97%),(+1,91%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -20,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,34%.In perdita, che scende del 5,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,45 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,7 Mln barili)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità).