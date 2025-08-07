Milano 10:25
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,58%.

La situazione di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 172,317. Supporto visto a quota 170,737. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 173,897.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
