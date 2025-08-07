Borse europee in denaro. Piazza Affari concentrata su risultati Blue-Chips

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Interpump

Buzzi

Prysmian

Stellantis

Leonardo

Tenaris

A2A

Italgas

Comer Industries

Ariston Holding

Danieli

Brembo

Technoprobe

Fincantieri

D'Amico

Avio

(Teleborsa) -, checontiene la risalita poco sotto il punto percentuale, dopo aver fatto meglio in precedenza. Ad alimentare gli acquisti hanno contribuito i risultati trimestrali di diverse Blue-Chips.La giornata si è aperta in unai principali partner: l'Europa conferma tariffe al 15%, in attesa di maggiori dettagli sull'accordo, mentre appare più penalizzata l'india con dazi del 50%.che ha annunciato un, pur a fronte di un Board spaccato, che ha approvato le misure con una maggioranza risicata di 5 a 4.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.390,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.Invariato lo, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,43%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,12%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,97%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 41.393 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 43.958 punti. In frazionale progresso il(+0,25%); sulla stessa linea, in denaro il(+1,38%).di Milano, troviamo(+8,22%), dopo i risultati e una pioggia di giudizi positivi degli analisti.Corre anche(+5,23%), grazie a ricoperture, inseguita da(+4,70%) e(+3,45%).La peggiore è, che ha chiuso a -6,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Tra i(+6,74%),(+3,43%),(+3,04%) e(+2,98%).Fra i più forti ribassi si segnala, che ha archiviato la seduta a -10,14% dopo i risultati.Scende, con un ribasso del 4,87%.Crolla, con una flessione del 4,15%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,71%.