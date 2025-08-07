Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:31
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:31
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Borse europee in denaro. Piazza Affari concentrata su risultati Blue-Chips

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in denaro. Piazza Affari concentrata su risultati Blue-Chips
(Teleborsa) - Le borse europee chiudono la seduta in ralli assieme a Piazza Affari, che contiene la risalita poco sotto il punto percentuale, dopo aver fatto meglio in precedenza. Ad alimentare gli acquisti hanno contribuito i risultati trimestrali di diverse Blue-Chips.

La giornata si è aperta in un clima positivo, a dispetto dell'entrata in vigore dei dazi imposti dagli USA ai principali partner: l'Europa conferma tariffe al 15%, in attesa di maggiori dettagli sull'accordo, mentre appare più penalizzata l'india con dazi del 50%.

Un supporto è arrivato anche dalla Bank of England che ha annunciato un taglio die tassi di un quarto di punto al 4%, pur a fronte di un Board spaccato, che ha approvato le misure con una maggioranza risicata di 5 a 4.

Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 3.390,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.
Invariato lo spread, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,43%.

Nello scenario borsistico europeo andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,12%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,69%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,97%.

Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 41.393 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 43.958 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,25%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+1,38%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+8,22%), dopo i risultati e una pioggia di giudizi positivi degli analisti.

Corre anche Buzzi (+5,23%), grazie a ricoperture, inseguita da Prysmian (+4,70%) e Stellantis (+3,45%).

La peggiore è Leonardo, che ha chiuso a -6,14%.

Si muove sotto la parità Tenaris, evidenziando un decremento dell'1,07%.

Contrazione moderata per A2A, che soffre un calo dello 0,97%.

Sottotono Italgas che mostra una limatura dello 0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+6,74%), Ariston Holding (+3,43%), Danieli (+3,04%) e Brembo (+2,98%).

Fra i più forti ribassi si segnala Technoprobe, che ha archiviato la seduta a -10,14% dopo i risultati.

Scende Fincantieri, con un ribasso del 4,87%.

Crolla D'Amico, con una flessione del 4,15%.

Vendite su Avio, che registra un ribasso del 3,71%.

Condividi
```