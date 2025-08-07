Borse europee in denaro. Piazza Affari concentrata su risultati Blue-Chips

(Teleborsa) - Le borse europee chiudono la seduta in ralli assieme a Piazza Affari
, che
contiene la risalita poco sotto il punto percentuale, dopo aver fatto meglio in precedenza. Ad alimentare gli acquisti hanno contribuito i risultati trimestrali di diverse Blue-Chips.
La giornata si è aperta in un clima positivo
, a dispetto dell'entrata in vigore dei dazi imposti dagli USA
ai principali partner: l'Europa conferma tariffe al 15%, in attesa di maggiori dettagli sull'accordo, mentre appare più penalizzata l'india con dazi del 50%.Un supporto è arrivato anche dalla Bank of England
che ha annunciato un taglio die tassi di un quarto di punto al 4%
, pur a fronte di un Board spaccato, che ha approvato le misure con una maggioranza risicata di 5 a 4.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.390,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,43%. Nello scenario borsistico europeo
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +1,12%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,69%, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dello 0,97%.
Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 41.393 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 43.958 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,38%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Interpump
(+8,22%), dopo i risultati e una pioggia di giudizi positivi degli analisti.
Corre anche Buzzi
(+5,23%), grazie a ricoperture, inseguita da Prysmian
(+4,70%) e Stellantis
(+3,45%).
La peggiore è Leonardo
, che ha chiuso a -6,14%.
Si muove sotto la parità Tenaris
, evidenziando un decremento dell'1,07%.
Contrazione moderata per A2A
, che soffre un calo dello 0,97%.
Sottotono Italgas
che mostra una limatura dello 0,94%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+6,74%), Ariston Holding
(+3,43%), Danieli
(+3,04%) e Brembo
(+2,98%).
Fra i più forti ribassi si segnala Technoprobe
, che ha archiviato la seduta a -10,14% dopo i risultati.
Scende Fincantieri
, con un ribasso del 4,87%.
Crolla D'Amico
, con una flessione del 4,15%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 3,71%.