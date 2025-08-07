IEG, solida crescita ricavi e redditività nel 1° semestre con eventi e congressi

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con o con un, rispetto ai 20,1 milioni del 30 giugno 2024, dopo aver assorbito un maggiore onere fiscale per 5,5 milioni di Euro, per effetto della normalizzazione del tax rate che passa dal 15% del primo semestre 2024 al 34% del primo semestre 2025.Il Gruppo chiude il primo semestre 2025 con, in aumento di 17,4 milioni di Eurorispetto ai 131,9 milioni di Euro registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente, nonostante lo slittamento al secondo semestre di alcuni eventi in Asia e negli Stati Uniti.di Euro, in miglioramento di 3,2 milioni di Euro, rispetto al 30 giugno 2024, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 36 milioni di Euro. L’Adjusted EBITDA margin è pari al 26,2% del fatturato, rispetto al 27,3% del 30 giugno 2024.di Euro, in aumento di 1,3 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2024, e pari al 19,5% del fatturato rispetto al 21,1% del primo semestre 2024, per effetto dei maggiori ammortamenti collegati ai padiglioni temporanei installati in attesa del completamento dei lavori di ampliamento delle venues."I risultati del primo semestre, che evidenziano una crescita di tutti i principali indicatori economici e dei kpi industriali, confermanonuovamente la validità delle scelte strategiche di IEG e la capacità di generare valore per i propri stakeholders", sottolinea l'Amministratore delegato, spiegando "tali risultati sono stati conseguiti grazie ai nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, al lancio del nostro primo evento in Arabia Saudita nell’ambito del fitness, organizzato da IEG Arabia, e due nuovi eventi in Brasile"."La robusta crescita del semestre - prosegue Peraboni - è anche frutto delle attività congressuali (+45% YoY) nell’ambito del quale mi preme evidenziare l’aggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, con il quale saremo in grado di ampliare l’offerta geografica alla nostra clientela, e l’aggiudicazione dell’International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) congress che si terrà a Rimini nel 2029".Ladel Gruppo al 30 giugno 2025 è pari a 111,0 milioni di Euro, registra una variazione di 48,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2024 quando era pari a 62,2 milioni di Euro e di 23,3 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2024 quando la PFN era pari a 87,8 milioni di Euro.Nel semestre, IEG ha portatoinè stata acquisita la quota di maggioranza in, Fiera Internazionale dell’Agroindustria e della nutrizione animale; inl’acquisizione del 51% di, organizzatore dell’Italian Bike Festival, e del 35% diorganizzatore di Milano Auto Classica e coorganizzatore, insieme a IEG, di Vicenza Classic Car Show, in partnership con Fiera Milano; nel segmento servizi è stata finalizzata ad inizio anni l’acquisizione di; infine, l’aggiudicazione dell’. Nel commentare tutte queste operazioni,ha affermato "e, grazie ai risultati sin qui raggiunti e ad un solido backlog, confermiamo la guidance per l’esercizio in corso, e lavoriamo sui nuovi obiettivi, fulcro del prossimo aggiornamento del nostro PianoStrategico".