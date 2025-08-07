Trevi Group, risultato netto consolidato 1° semestre lievita a 6,1 milioni

Trevi Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unche si raffronta con gli 0,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, quasi interamente attribuibile al Gruppo (6,08 milioni).totali nel primo semestre 2025 ammontano a circa, registrando un incremento di circa 50 milionirispetto ai 262,3 milioni del primo semestre 2024.Ricorrente e l’EBITDA Reported al 30 giugno 2025 sono pari, rispettivamente, a 44,3 e 43,5 milioni, entrambe in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.nel primo semestre 2025 si attesta a €27,5 milioni, in crescita rispetto a 7,9 milioni del primo semestre 2024.In miglioramento anche ladel Gruppo che al 30 giugno 2025 è scesa a €190,4 milioni rispetto ai €198,9 milioni registrati al 31 dicembre 2024.