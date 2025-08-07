Trevi Group, risultato netto consolidato 1° semestre lievita a 6,1 milioni

(Teleborsa) - Trevi Group
ha chiuso il primo semestre con un risultato netto consolidato di 6,1 milioni,
che si raffronta con gli 0,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, quasi interamente attribuibile al Gruppo (6,08 milioni).
I ricavi
totali nel primo semestre 2025 ammontano a circa 312,2 milioni
, registrando un incremento di circa 50 milioni (+19%)
rispetto ai 262,3 milioni del primo semestre 2024. L’EBITDA
Ricorrente e l’EBITDA Reported al 30 giugno 2025 sono pari, rispettivamente, a 44,3 e 43,5 milioni, entrambe in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBIT
nel primo semestre 2025 si attesta a €27,5 milioni, in crescita rispetto a 7,9 milioni del primo semestre 2024.
In miglioramento anche la Posizione Finanziaria Netta
del Gruppo che al 30 giugno 2025 è scesa a €190,4 milioni rispetto ai €198,9 milioni registrati al 31 dicembre 2024.