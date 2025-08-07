Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:34
23.399 +0,36%
Dow Jones 17:34
43.863 -0,75%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

Wall Street parte bene grazie a trimestrali e rally Apple

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Wall Street ha avviato gli scambi in rialzo, in scia alla performance positiva delle borse europee ed in risposta ad un clima generalmente ottimista di riflesso ai solidi risultati trimestrali annunciati dalle società sulle due sponde dell'Oceano.

A sostenere il rimbalzo dei mercati concorre anche il rally di Apple, che ha annunciato ulteriori investimenti per 100 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni, per onorare la promessa fatta al Presidente Donald Trump di investire fino a 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Frattanto, sono entrate in vigore da oggi anche le tariffe patteggiate dal leader statunitense con i principali partner commerciali, inclusa l'UE con la quale sono stati definiti dazi i media al 15%, mentre resta alla berlina l'India, con dazi addirittura raddoppiati pari al 50%.

Sul fronte macro, le richieste settimanali di sussidio sono aumentate più del previsto di 226mila unità, mentre è risultato migliore delle attese il dato sulla produttività del lavoro, che si attesta su una crescita del 2,4%.

Alla Borsa di New York, l'indice Dow Jones sale dello 0,40% a 44.369 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, che avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.376 punti. Guadagno più consistente per il Nasdaq 100 (+0,69%); in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,48%). Il mercato prosegue così la performance positiva della settimana: da inizio ottava, l'S&P 500 ha già guadagnato l'1,7%, il Nasdaq Composite il 2,5% ed il Dow 30 titoli l'1,4%.


