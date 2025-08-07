Wall Street parte bene grazie a trimestrali e rally Apple

(Teleborsa) - Wall Street ha avviato gli scambi in rialzo
, in scia alla performance positiva delle borse europee ed in risposta ad un clima generalmente ottimista di riflesso ai solidi risultati trimestrali
annunciati dalle società sulle due sponde dell'Oceano.
A sostenere il rimbalzo dei mercati concorre anche il rally di Apple
, che ha annunciato ulteriori investimenti per 100 miliardi di dollari
nei prossimi 4 anni, per onorare la promessa fatta al Presidente Donald Trump di investire fino a 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Frattanto, sono entrate in vigore da oggi anche le tariffe patteggiate
dal leader statunitense con i principali partner commerciali, inclusa l'UE con la quale sono stati definiti dazi i media al 15%, mentre resta alla berlina l'India, con dazi addirittura raddoppiati pari al 50%.
Sul fronte macro, le richieste settimanali di sussidio
sono aumentate più del previsto di 226mila unità, mentre è risultato migliore delle attese il dato sulla produttività
del lavoro, che si attesta su una crescita del 2,4%.
Alla Borsa di New York, l'indice Dow Jones
sale dello 0,40% a 44.369 punti; sulla stessa linea l'S&P-500,
che avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.376 punti. Guadagno più consistente per il Nasdaq 100
(+0,69%); in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,48%). Il mercato prosegue così la performance positiva della settimana: da inizio ottava, l'S&P 500 ha già guadagnato l'1,7%, il Nasdaq Composite il 2,5% ed il Dow 30 titoli l'1,4%.