Wall Street parte bene grazie a trimestrali e rally Apple

(Teleborsa) -, in scia alla performance positiva delle borse europee ed in risposta ad un clima generalmente ottimista di riflesso aiannunciati dalle società sulle due sponde dell'Oceano.A sostenere il rimbalzo dei mercati concorre anche il rally di, che ha annunciatonei prossimi 4 anni, per onorare la promessa fatta al Presidente Donald Trump di investire fino a 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.Frattanto, sono entratedal leader statunitense con i principali partner commerciali, inclusa l'UE con la quale sono stati definiti dazi i media al 15%, mentre resta alla berlina l'India, con dazi addirittura raddoppiati pari al 50%.Sul fronte macro, lesono aumentate più del previsto di 226mila unità, mentre è risultatodel lavoro, che si attesta su una crescita del 2,4%.Alla Borsa di New York, l'indicesale dello 0,40% a 44.369 punti; sulla stessa linea l'che avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.376 punti. Guadagno più consistente per il(+0,69%); in moderato rialzo l'(+0,48%). Il mercato prosegue così la performance positiva della settimana: da inizio ottava, l'S&P 500 ha già guadagnato l'1,7%, il Nasdaq Composite il 2,5% ed il Dow 30 titoli l'1,4%.