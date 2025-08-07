Wall Street positiva. Scattano i dazi di Trump

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 44.193 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
termina la giornata in aumento dello 0,73%. In denaro il Nasdaq 100
(+1,29%); come pure, buona la prestazione dell'S&P 100
(+1%).
Gli investitori hanno guardato alla partenza dei dazi, oggi, e alle trimestrali sopra le attese, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli USA", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, sul suo social Truth. Beni di consumo secondari
(+2,51%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,73%) e informatica
(+1,34%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-1,52%), energia
(-0,91%) e utilities
(-0,90%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Wal-Mart
(+4,08%), Amazon
(+4,00%), McDonald's
(+2,98%) e Cisco Systems
(+2,52%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Dow
, che ha archiviato la seduta a -4,83%.
Scivola Walt Disney
, con un netto svantaggio del 2,66%.
In rosso United Health
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,08%.
Spicca la prestazione negativa di Merck
, che scende dell'1,67%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Apple
(+5,10%), Amazon
(+4,00%), Tesla Motors
(+3,62%) e Ross Stores
(+3,36%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca-Cola Europacific Partners
, che ha chiuso a -7,13%.
Crolla Advanced Micro Devices
, con una flessione del 6,43%.
Vendite a piene mani su Amgen
, che soffre un decremento del 5,14%. MercadoLibre
scende del 3,77%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 07/08/2025
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità) Martedì 12/08/2025
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%).