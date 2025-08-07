Milano 6-ago
41.010 0,00%
Nasdaq 6-ago
23.315 +1,29%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 6-ago
9.164 0,00%
Francoforte 6-ago
23.924 0,00%

Wall Street positiva. Scattano i dazi di Trump

Commento, Finanza
(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 44.193 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,73%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1%).

Gli investitori hanno guardato alla partenza dei dazi, oggi, e alle trimestrali sopra le attese, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli USA", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, sul suo social Truth.

Beni di consumo secondari (+2,51%), beni di consumo per l'ufficio (+1,73%) e informatica (+1,34%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-1,52%), energia (-0,91%) e utilities (-0,90%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+4,08%), Amazon (+4,00%), McDonald's (+2,98%) e Cisco Systems (+2,52%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Dow, che ha archiviato la seduta a -4,83%.

Scivola Walt Disney, con un netto svantaggio del 2,66%.

In rosso United Health, che evidenzia un deciso ribasso del 2,08%.

Spicca la prestazione negativa di Merck, che scende dell'1,67%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Apple (+5,10%), Amazon (+4,00%), Tesla Motors (+3,62%) e Ross Stores (+3,36%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca-Cola Europacific Partners, che ha chiuso a -7,13%.

Crolla Advanced Micro Devices, con una flessione del 6,43%.

Vendite a piene mani su Amgen, che soffre un decremento del 5,14%.

MercadoLibre scende del 3,77%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 07/08/2025
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)

Martedì 12/08/2025
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%).
