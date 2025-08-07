Wall Street positiva. Scattano i dazi di Trump

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 44.193 punti, mentre, al contrario, l'termina la giornata in aumento dello 0,73%. In denaro il(+1,29%); come pure, buona la prestazione dell'(+1%).Gli investitori hanno guardato alla partenza dei dazi, oggi, e alle trimestrali sopra le attese, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli USA", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, sul suo social Truth.(+2,51%),(+1,73%) e(+1,34%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,52%),(-0,91%) e(-0,90%).del Dow Jones,(+4,08%),(+4,00%),(+2,98%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.Al top tra i, si posizionano(+5,10%),(+4,00%),(+3,62%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Crolla, con una flessione del 6,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,14%.scende del 3,77%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%).