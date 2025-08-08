Banca CRS, utile primo semestre sale a 8,4 milioni

(Teleborsa) -(CRS) ha chiuso il primo semestre 2025 con un utile netto di 8,406 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,903 milioni del 30 giugno 2024.Al 30 giugno 2025 i crediti netti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 1.128,5 milioni ed esprimono una crescita dell’1,36% rispetto a inizio periodo. La qualità del credito è in ulteriore miglioramento con gli indici, rispettivamente al 3,7% e al 1,6%.Gliammontano a 616,0 milioni, palesando un aumento qualora raffrontati al 31/12/2024 (+11,03%).La gestione caratteristica ha dato luogo a proventi operativi per 27,304 milioni, in aumento anno su anno (+13,57% pari a 3,262 milioni). In particolare, ilsi è attestato a 20,469 milioni, più alto del dato del primo semestre 2024 (+17,37%) grazie alla diminuzione degli interessi passivi. Lesi sono quantificate in 6,666 milioni, in aumento rispetto al periododi raffronto per 0,456 milioni (+7,34%).L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si è quantificato in 12,403 milioni, in crescita rispetto ai 6,007 milioni del 30 giugno 2024. La voce imposte sul reddito dell’esercizio computa in 3,997 milioni.Volgendo l’attenzione al comparto dellasi osserva un incremento delle masse complessivamente amministrate per conto della clientela rispetto al fine anno. Nel periodo in commento, la raccoltamanifesta un incremento del’3,35% rispetto a dicembre 2024 mentre la raccoltasegna un +3,69%.