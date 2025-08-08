Milano 7-ago
Giappone, si riduce surplus partite correnti a giugno

(Teleborsa) - Frena, come da attese, il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a giugno un avanzo delle partite correnti di 1.348 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.436 miliardi del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (1.480 miliardi di yen).

La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un attivo di 315 miliardi di yen, contro l'avanzo di 241 miliardi di maggio, a fronte di un aumento delle esportazioni a 8.962,7 miliardi di yen (-2,4%) e un calo delle importazioni a 8.493 miliardi (-1,3%).
