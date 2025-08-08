Milano 12:13
Landi Renzo, via libera CdA a documentazione per istanza composizione negoziata crisi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo ha approvato la documentazione funzionale al deposito dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa. La procedura riguarderà unicamente Landi Renzo e la controllata Metatron.

La misura è finalizzata a salvaguardare la continuità aziendale, superare la situazione di temporanea e transitoria tensione finanziaria che sta attraversando la Società, mediante una negoziazione ordinata del debito, perseguire una profittevole gestione societaria e preservare il valore aziendale a beneficio di tutti gli stakeholders.
