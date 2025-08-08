Landi Renzo, via libera CdA a documentazione per istanza composizione negoziata crisi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo
ha approvato la documentazione funzionale
al deposito dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa
. La procedura riguarderà unicamente Landi Renzo
e la controllata Metatron
.
La misura è finalizzata a salvaguardare la continuità
aziendale, superare la situazione di temporanea e transitoria tensione finanziaria
che sta attraversando la Società, mediante una negoziazione ordinata del debito, perseguire una profittevole gestione
societaria e preservare il valore aziendale
a beneficio di tutti gli stakeholders.