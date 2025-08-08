Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Xenia Hotellerie Solution: KPIs 1° semestre in linea con piano, titolo su massimi storici

Finanza, Turismo
Xenia Hotellerie Solution: KPIs 1° semestre in linea con piano, titolo su massimi storici
(Teleborsa) - Il 1 agosto, Xenia ha pubblicato i KPIs del primo semestre 2025, con ricavi pari a 33,3 milioni di euro, un incremento del 21,3% a/a, a cui hanno contribuito tutte le linee di business della Società, in coerenza con la guidance del piano industriale 2025-28: l’Accommodation ha raggiunto 47 clienti (+5 da fine 2024), il numero di camere degli Phi Hotels è arrivato a quasi 650 (+20,9% a/a) e le transazioni di camere sul Global Distribution System sono state 18.000 (+14,5% a/a).

Xenia prosegue nell’attuazione del proprio piano di crescita: la Società ha recentemente ampliato il proprio portafoglio a 13 hotel, siglato un’offerta vincolante per il gruppo Italica Turismo (4 hotel + tour operator incoming), ottenuto un contratto di un anno da 50 milioni di euro per la BU Accommodation e siglato un finanziamento di 10 milioni di euro a supporto degli investimenti previsti. Il titolo è salito oltre il 60% da quando ha comunicato il piano industriale 2025-28.

EnVent ha pubblicato una Flash Note di aggiornamento, confermando il rating OUTPERFORM e il target price a 5,55 euro, che implica un potenziale rialzo di quasi il 50% rispetto ai prezzi attuali.

Xenia Hotellerie Solution Società Benefit (target price consensus: 5,60 euro), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company che opera in tre business: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels; servizi di alloggio B2B dedicati a equipaggi (compagnie ferroviarie, compagnie aeree, crociere e shipping, team di costruzione), integrati con attività di incoming tour operator; piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Xenia Hotellerie Solution è attualmente scambiata a 0,7x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti di 2,2x.

Condividi
```