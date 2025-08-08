Xenia Hotellerie Solution: KPIs 1° semestre in linea con piano, titolo su massimi storici

(Teleborsa) - Il 1 agosto, Xenia
ha pubblicato i KPIs del primo semestre 2025
, con ricavi
pari a 33,3 milioni
di euro, un incremento del 21,3%
a/a, a cui hanno contribuito tutte le linee di business della Società, in coerenza con la guidance del piano industriale 2025-28
: l’Accommodation
ha raggiunto 47 clienti
(+5 da fine 2024), il numero di camere
degli Phi Hotels è arrivato a quasi 650
(+20,9% a/a) e le transazioni di camere sul Global Distribution System
sono state 18.000
(+14,5% a/a).Xenia prosegue nell’attuazione del proprio piano di crescita
: la Società ha recentemente ampliato il proprio portafoglio a 13 hotel
, siglato un’offerta vincolante per il gruppo Italica Turismo
(4 hotel + tour operator incoming), ottenuto un contratto di un anno da 50 milioni di euro per la BU Accommodation
e siglato un finanziamento di 10 milioni
di euro a supporto degli investimenti previsti. Il titolo è salito oltre il 60%
da quando ha comunicato il piano industriale 2025-28.
EnVent ha pubblicato una Flash Note di aggiornamento, confermando il rating OUTPERFORM e il target price a 5,55 euro
, che implica un potenziale rialzo di quasi il 50% rispetto ai prezzi attuali.Xenia Hotellerie Solution Società Benefit
(target price consensus: 5,60 euro), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company che opera in tre business: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels; servizi di alloggio B2B dedicati a equipaggi (compagnie ferroviarie, compagnie aeree, crociere e shipping, team di costruzione), integrati con attività di incoming tour operator; piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Xenia Hotellerie Solution è attualmente scambiata a 0,7x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti di 2,2x.