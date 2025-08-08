Xenia Hotellerie Solution: KPIs 1° semestre in linea con piano, titolo su massimi storici

Xenia

(Teleborsa) - Il 1 agosto,ha pubblicato i, conpari adi euro, una/a, a cui hanno contribuito tutte le linee di business della Società, in coerenza con la guidance delha raggiunto(+5 da fine 2024), il numero didegli Phi Hotels è arrivato a(+20,9% a/a) e le transazioni di camere sulsono state(+14,5% a/a).: la Società ha recentemente ampliato il proprio portafoglio a, siglato un’offerta vincolante per il gruppo(4 hotel + tour operator incoming), ottenuto une siglato undi euro a supporto degli investimenti previsti.da quando ha comunicato il piano industriale 2025-28.EnVent ha pubblicato una Flash Note di aggiornamento, confermando il, che implica un potenziale rialzo di quasi il 50% rispetto ai prezzi attuali.(target price consensus: 5,60 euro), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company che opera in tre business: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels; servizi di alloggio B2B dedicati a equipaggi (compagnie ferroviarie, compagnie aeree, crociere e shipping, team di costruzione), integrati con attività di incoming tour operator; piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Xenia Hotellerie Solution è attualmente scambiata a 0,7x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti di 2,2x.