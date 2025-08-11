Milano 17:35
Cellularline, buyback per oltre 52 mila euro

(Teleborsa) - Cellularline ha comunicato, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di aver acquistato dal 4 all'8 agosto 2025, complessivamente 17.737 azioni ordinarie proprie, al prezzo medio ponderato di 2,98105 euro per un controvalore pari a 52.874,85 euro.

All'11 agosto, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 935.935 azioni proprie, pari al 4,27989% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, Cellularline estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,03 euro.






