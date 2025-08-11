Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:00
23.592 -0,08%
Dow Jones 20:00
44.012 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

CIR, acquistate 600.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
CIR, acquistate 600.000 azioni proprie
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all'8 agosto 2025, complessivamente 600.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,6212 euro, per un controvalore pari a 372.702,50 euro.

All'11 agosto, CIR possiede un totale di 42.771.186 azioni proprie, pari al 4,67% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria, che chiude in salita dello 0,98%.






Condividi
```