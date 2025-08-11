CIR, acquistate 600.000 azioni proprie

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 4 all'8 agosto 2025, complessivamente 600.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,6212 euro, per un controvalore
pari a 372.702,50 euro
.
All'11 agosto, CIR possiede un totale di 42.771.186 azioni proprie, pari al 4,67% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria
, che chiude in salita dello 0,98%.