CREDEM acquista oltre 130 mila azioni proprie

(Teleborsa) - Credito Emiliano ha comunicato che tra il 4 e l'8 agosto 2025, ha acquistato 132.657 azioni proprie (pari allo 0,04% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,3574 euro per un controvalore complessivo di 1.774.480,85 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.522.868 azioni proprie pari allo 0,44% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, Credem estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 13,58 euro.


