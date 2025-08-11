CREDEM acquista oltre 130 mila azioni proprie

(Teleborsa) - Credito Emiliano
ha comunicato che tra il 4 e l'8 agosto 2025, ha acquistato 132.657 azioni proprie
(pari allo 0,04% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,3574 euro per un controvalore
complessivo di 1.774.480,85 euro
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.522.868 azioni proprie pari allo 0,44% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, Credem
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 13,58 euro.