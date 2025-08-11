Italia, inflazione confermata stabile al +1,7% su anno a luglio

(Teleborsa) - L'Istat comunica che nel mese di2025 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,7% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.La stabilità del tasso di variazione tendenziale dell'indice generale sintetizza: accelerano i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +4,2% a +5,1%), dei Beni alimentari lavorati (da +2,7% a +2,8%), dei Servizi vari (da +1,6% a +2,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +3,3%); decelerano i prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +22,6% a +17,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +2,7%); si accentua la flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -5,2%).Nel mese di luglio l', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,0%); quella al netto dei soli beni energetici accelera lievemente (da +2,1% a +2,2%).La crescita tendenziale dei prezzi si attenua moderatamente sia per i(da +0,9% a +0,8%) sia per i(da +2,7% a +2,6%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni resta invariato a +1,8 punti percentuali.I prezzi deimostrano una dinamica in accelerazione (da +2,8% a +3,2%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,0% a +2,3%).Lapositiva dell'indice generale è dovuta principalmente all'aumento dei prezzi degli Energetici non regolamentati (+2,2%) e regolamentati (+1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Servizi vari (+0,6%), degli Alimentari lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3% entrambi); scendono invece su base mensile i prezzi degli Alimentari non lavorati (-0,6%) e quelli dei Beni durevoli (-0,3%).L'per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.L'dei prezzi al consumo (IPCA) a luglio 2025 registra una variazione pari a -1,0% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e a +1,7% su base annua (da +1,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare.L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale di +0,4% e una tendenziale del +1,5%.