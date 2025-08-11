Milano 17:35
Italmobiliare acquista azioni proprie per 278 mila euro

(Teleborsa) - Italmobiliare ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dal 5 all'8 agosto 2025 sono state acquistate complessivamente 10.166 azioni, pari allo 0,024% del capitale, a un prezzo medio di 27,3467 euro per azione, e per un controvalore pari a 278.006,05 euro.

All’8 agosto, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 309.399 azioni proprie, pari allo 0,728% del capitale sociale.

A Piazza Affari, giornata incolore per Italmobiliare, che chiude la seduta dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,09% rispetto alla sessione precedente.


