La SPAC Friends debutta il 12 agosto con una capitalizzazione di 14 milioni di euro

(Teleborsa) - Friends
, una special purpose acquisition company (SPAC), è pronta a sbarcare a Piazza Affari il 12 agosto
dopo che Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). L'Euronext Growth Advisor è EnVent Italia SIM, lo Specialista MIT SIM
.
Friends si presenta in Borsa con 11.716.000 azioni ordinarie, di cui 11.666.000 di nuova emissione, prezzate a 1,20 euro per azione. La raccolta
è stata di 13.999.200 euro interamente in aumento di capitale (9.000.000 euro sono stati raccolti attraverso il collocamento del Global Coordinator illimity Bank
e 4.999.200 euro sottoscritti da Brubel S.r.l. attraverso il collocamento in sede dell'emittente in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo). La capitalizzazione
al debutto è di 14.059.200 euro.
Il Consiglio di Amministrazione
, nominato dall'assemblea del 5 agosto 2025, è composto da 4 membri e rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. È composto da: Vincenzo Maurizio Dispinzeri - Presidente del Consiglio di Amministrazione (indipendente); Bruno Belgioco - Amministratore Delegato; Salvatore Genovese - Amministratore; Patrizia Polliotto - Amministratore Indipendente.
L'azionariato dopo l'ammissione
vede Brubel S.r.l. (società riconducibile a Bruno Belgioco) al 35,98% delle azioni ordinarie, mentre sul mercato ci sono il 64,02% delle azioni ordinarie.
La SPAC si impegna a individuare e acquisire una società target che operi in settori con un forte impatto sociale
. I settori di interesse includono, ma non sono limitati a: energia rinnovabile, salute e benessere, educazione, inclusione sociale, tecnologia e agricoltura sostenibile. In tale contesto, l'attività di investimento sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di piccole e medie imprese italiane, idealmente con un equity value compreso tra 10 milioni e 20 milioni di euro, che presentino caratteristiche di solidità finanziarie e forte focus sull'innovazione e lo sviluppo di soluzioni uniche e scalabili.(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)