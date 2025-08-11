La SPAC Friends debutta il 12 agosto con una capitalizzazione di 14 milioni di euro

Friends

(Teleborsa) -, una special purpose acquisition company (SPAC), èdopo che Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). L'Euronext Growth Advisor è EnVent Italia SIM, lo SpecialistaFriends si presenta in Borsa con 11.716.000 azioni ordinarie, di cui 11.666.000 di nuova emissione, prezzate a 1,20 euro per azione. Laè stata di 13.999.200 euro interamente in aumento di capitale (9.000.000 euro sono stati raccolti attraverso il collocamento del Global Coordinatore 4.999.200 euro sottoscritti da Brubel S.r.l. attraverso il collocamento in sede dell'emittente in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo). Laal debutto è di 14.059.200 euro.Il, nominato dall'assemblea del 5 agosto 2025, è composto da 4 membri e rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. È composto da: Vincenzo Maurizio Dispinzeri - Presidente del Consiglio di Amministrazione (indipendente); Bruno Belgioco - Amministratore Delegato; Salvatore Genovese - Amministratore; Patrizia Polliotto - Amministratore Indipendente.L'vede Brubel S.r.l. (società riconducibile a Bruno Belgioco) al 35,98% delle azioni ordinarie, mentre sul mercato ci sono il 64,02% delle azioni ordinarie.La SPAC si impegna a individuare e acquisire una. I settori di interesse includono, ma non sono limitati a: energia rinnovabile, salute e benessere, educazione, inclusione sociale, tecnologia e agricoltura sostenibile. In tale contesto, l'attività di investimento sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di piccole e medie imprese italiane, idealmente con un equity value compreso tra 10 milioni e 20 milioni di euro, che presentino caratteristiche di solidità finanziarie e forte focus sull'innovazione e lo sviluppo di soluzioni uniche e scalabili.