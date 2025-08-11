Nuovo spunto rialzista per le Borse europee, balza Recordati a Milano

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee
, con focus sulle novità geopolitiche. Nella guerra tra Ucraina e Russia, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin in Alaska venerdì 15 agosto per discutere di un potenziale accordo di pace. Sabato sera, i leader europei hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sottolineando che l'Ucraina deve essere inclusa in qualsiasi negoziato e riaffermando la loro opposizione alle concessioni territoriali. Domani è invece prevista la scadenza dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sebbene tutti ritengano che verrà prorogata, nessuna delle due parti ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.
Sebbene oggi l'agenda sia scarna, questa settimana saranno pubblicati diversi dati macroeconomici chiave
. Martedì, l'attenzione si sposterà sull'indice dei prezzi al consumo statunitense di luglio, sulla decisione sui tassi della Reserve Bank of Australia e sull'indice ZEW tedesco di agosto. Giovedì si terrà la riunione della Norges Bank, mentre venerdì si concluderà la settimana con i dati sulle vendite al dettaglio per Stati Uniti e Cina.
Sul fronte della politica monetaria negli Stati Uniti, Michelle Bowman
della Fed ha ribadito
il suo sostegno a tre tagli dei tassi di interesse nel 2025, citando l'indebolimento del mercato del lavoro, l'aumento della disoccupazione e l'attenuazione dei rischi di inflazione.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,166. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 3.363,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 63,24 dollari per barile, in calo dell'1,01%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resta vicino alla parità Francoforte
(+0,12%), seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,29%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,45% a 41.812 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.378 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,01%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,18%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ottima performance per Recordati
, che registra un progresso del 4,49% (promozione a Buy da Jefferies
con aumento target price). Andamento positivo per Telecom Italia
, che avanza di un discreto +1,52%. Piccolo passo in avanti per Brunello Cucinelli
, che mostra un progresso dell'1,45%. Composta Amplifon
, che cresce di un modesto +1,32%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -1,96%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Philogen
(+1,41%), NewPrinces
(+1,26%), GVS
(+1,23%) e Ferragamo
(+1,17%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT
, che prosegue le contrattazioni a -3,05%. In rosso Technoprobe
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%. Sottotono Danieli
che mostra una limatura dell'1,39%. Deludente D'Amico
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.