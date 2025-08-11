Orsted crolla in Borsa dopo annuncio di AuCap da 8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Orsted
, colosso danese delle energie rinnovabili, ha comunicato che, a seguito del recente andamento negativo del mercato eolico offshore statunitense
, non è in grado di completare la prevista cessione parziale e il relativo finanziamento del progetto eolico offshore Sunrise Wind a condizioni che consentirebbero il necessario rafforzamento della struttura patrimoniale di Orsted al fine di supportare il programma di investimenti e il piano aziendale. Sulla base di tale andamento, il board ha deciso di interrompere il processo di cessione parziale di Sunrise Wind
e pianificare un'emissione di capitale con diritto di opzione per gli azionisti esistenti.
L'aumento di capitale ammonterà a 60 miliardi di DKK di proventi lordi
(oltre 8 miliardi di euro). Gli azionisti esistenti avranno un diritto di opzione per sottoscrivere la rispettiva quota proporzionale dell'aumento di capitale, mantenendo così la stessa proprietà relativa di cui godono attualmente. Lo Stato danese
si è impegnato nei confronti di Orsted a sottoscrivere la propria quota proporzionale del 50,1% dell'aumento di capitale. Tutte le azioni non sottoscritte dagli azionisti esistenti esercitando il loro diritto di prelazione o da altri investitori idonei sono interamente sottoscritte da Morgan Stanley
per garantire il completamento dell'operazione.
"Sono soddisfatto della nostra solida performance operativa nel primo semestre
del 2025, dove abbiamo registrato solidi utili pari a 13,9 miliardi di corone danesi, a supporto della nostra previsione di EBITDA per l'intero anno di 25-28 miliardi di corone danesi", ha detto il CEO Rasmus Errboe
.
"L'aumento di capitale annunciato oggi rafforzerà la struttura del capitale di Orsted e garantirà solidità finanziaria negli anni dal 2025 al 2027
, durante i quali realizzeremo il nostro portafoglio di costruzioni eoliche offshore da 8,1 GW - ha aggiunto - Abbiamo continuato a compiere buoni progressi in tutto il nostro portafoglio di costruzioni, secondo i piani, con quasi il 70% delle turbine eoliche offshore installate presso Revolution Wind e le prime fondazioni installate presso Sunrise Wind negli Stati Uniti. Inoltre, abbiamo raggiunto con successo la prima potenza presso Greater Changhua 2b e 4, che rappresenta un traguardo significativo per il progetto".Orsted
registra una flessione del 26,50%
rispetto alla vigilia, attestandosi a 30,46 euro sulla Borsa di Francoforte. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 29,92 e successiva a quota 29,38. Resistenza a 31,54.