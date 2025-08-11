Orsted crolla in Borsa dopo annuncio di AuCap da 8 miliardi di euro

Orsted

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili, ha comunicato che, a seguito del recente, non è in grado di completare la prevista cessione parziale e il relativo finanziamento del progetto eolico offshore Sunrise Wind a condizioni che consentirebbero il necessario rafforzamento della struttura patrimoniale di Orsted al fine di supportare il programma di investimenti e il piano aziendale. Sulla base di tale andamento, il board ha deciso die pianificare un'emissione di capitale con diritto di opzione per gli azionisti esistenti.L'aumento di capitale ammonterà a(oltre 8 miliardi di euro). Gli azionisti esistenti avranno un diritto di opzione per sottoscrivere la rispettiva quota proporzionale dell'aumento di capitale, mantenendo così la stessa proprietà relativa di cui godono attualmente. Losi è impegnato nei confronti di Orsted a sottoscrivere la propria quota proporzionale del 50,1% dell'aumento di capitale. Tutte le azioni non sottoscritte dagli azionisti esistenti esercitando il loro diritto di prelazione o da altri investitori idonei sono interamente sottoscritte daper garantire il completamento dell'operazione."Sonodel 2025, dove abbiamo registrato solidi utili pari a 13,9 miliardi di corone danesi, a supporto della nostra previsione di EBITDA per l'intero anno di 25-28 miliardi di corone danesi", ha detto il"L'aumento di capitale annunciato oggi rafforzerà la struttura del capitale di Orsted e, durante i quali realizzeremo il nostro portafoglio di costruzioni eoliche offshore da 8,1 GW - ha aggiunto - Abbiamo continuato a compiere buoni progressi in tutto il nostro portafoglio di costruzioni, secondo i piani, con quasi il 70% delle turbine eoliche offshore installate presso Revolution Wind e le prime fondazioni installate presso Sunrise Wind negli Stati Uniti. Inoltre, abbiamo raggiunto con successo la prima potenza presso Greater Changhua 2b e 4, che rappresenta un traguardo significativo per il progetto".registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 30,46 euro sulla Borsa di Francoforte. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 29,92 e successiva a quota 29,38. Resistenza a 31,54.