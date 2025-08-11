Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:21
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:21
43.983 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Tamburi, operatività su azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, operatività su azioni proprie
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all'8 agosto 2025, complessivamente 1.547 azioni ordinarie (pari allo 0,001% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,7501 euro, per un controvalore di 11.989,35 euro.

All'8 agosto quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.080.035 azioni proprie, pari all'11,433% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance dell'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un ribasso dello 0,89%, portandosi a 7,81 euro.

Condividi
```