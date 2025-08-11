Milano 17:35
Trevi in rally, assist da analisti dopo conti semestre

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Trevi che tratta in rialzo del 12,19%.

Il titolo beneficia della promozione giunta dagli analisti di Alantra che hanno confermato il giudizio "buy" sulla società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo. Gli esperti dell'uffico studi hanno alzato il target price a 0,60 euro.
La scorsa settimana Trevi ha alzato il velo sui conti del primo semestre che hanno mostrato un utile in forte aumento a 6,1 milioni di euro.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società ingegneristica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La tendenza di breve di Trevi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4303 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3778. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4828.
