UE, terza tranche di proventi da asset congelati della Bank of Russia per 1,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'ha ricevutodi cosiddetti, detenuti da depositari centrali di titoli. Si tratta del terzo trasferimento all'UE, dopo una prima tranche erogata a luglio 2024 e una seconda tranche erogata ad aprile 2025. Copre i ricavi accumulati durante il primo semestre del 2025.Questi profitti straordinari provengono da attività congelate in base alle sanzioni dell'UE imposte in risposta alla guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina. Sebbene le attività stesse rimangano bloccate, gli. Il 90% delle prime due tranche è stato utilizzato per sostenere l'Ucraina tramite il Fondo Europeo per la Pace (EPF) e il 10% tramite il Fondo per l'Ucraina. A partire da questa terza tranche, il 95% dei proventi sarà invece utilizzato per sostenere l'Ucraina tramite l'Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) e il 5% tramite l'EPF.L'ULCM fornisce unnel rimborso del prestito di assistenza macrofinanziaria dell'UE, nonché dei prestiti dei creditori bilaterali nell'ambito del meccanismo. Il sostegno complessivo ai prestiti nell'ambito del meccanismo ammonta a 45 miliardi di euro. Inoltre, l'EPF aiuta l'Ucraina a far fronte alle sue urgenti esigenze militari e di difesa.