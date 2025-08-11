Wall Street cauta. Sale l'attesa per l'inflazione USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano al dato macro di domani sull'inflazione statunitense
. Sul fronte societario, sotto i riflettori le principali società di chip, in particolare Nvidia
e AMD
, su indiscrezioni stampa circa un accordo sulle vendite in Cina
.
Gli investitori guardano con attenzione anche all'incontro tra Trump e Putin
per capire se esiste la possibilità di trovare un'intesa di pace nel conflitto ucraino. L'annuncio dell'incontro, che sarà il primo tra i leader di Washington e Mosca dal 2021, ha scatenato polemiche: i leader europei hanno sostenuto la richiesta di essere presente avanzata dal presidente ucraino Zelensky. Domani, intanto, scade la tregua di 90 giorni nella guerra commerciale tra Washington e Pechino: l'aspettativa è di una proroga di altri tre mesi, ma le parti non hanno ancora annunciato nulla in proposito.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%; sulla stessa linea, l'S&P-500
rimane a 6.387 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,14%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,17%).