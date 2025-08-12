Milano 11-ago
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.647,55 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,34%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 3.647,55 punti.
