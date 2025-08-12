OPA MFE su ProSiebenSat, adesioni al 4,34% del capitale

MFE A

MFE B

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha comunicato che, al 12 agosto 2025 (alle ore 14:00), l'offerta pubblica di acquisto () sulla totalità delle azioniè stata accettata per un totale di 10.106.979 azioni. Ciò equivale alsociale e dei diritti di voto.Al 12 agosto, l'offerente77.607.953 azioni P7. Ciò equivale a circa ile il 33,34% dei diritti di voto.Il numero totale di azioni P7 per le quali è stata accettata l'OPA, sommato al numero di azioni P7 detenute direttamente dall'offerente o da unacon esso o una persona che agisce congiuntamente con l'offerente che ha stipulato accordi per l'acquisto di tali azioni P7, ammonta a 87.714.932 azioni P7. Ciò equivale a circa ile circa il 37,68% dei diritti di voto.Dopo l'aumento del corrispettivo il 28 luglio 2025, il termine per l'accettazione dell'offerta è stato prorogato e2025, ore 24:00 (ora locale di Francoforte sul Meno), salvo ulteriore proroga.