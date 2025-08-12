OPA MFE su ProSiebenSat, adesioni al 4,34% del capitale

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE
(ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
) ha comunicato che, al 12 agosto 2025 (alle ore 14:00), l'offerta pubblica di acquisto (OPA
) sulla totalità delle azioni ProSiebenSat.1 Media
è stata accettata per un totale di 10.106.979 azioni. Ciò equivale al 4,34% del capitale
sociale e dei diritti di voto.
Al 12 agosto, l'offerente deteneva direttamente
77.607.953 azioni P7. Ciò equivale a circa il 33,31% del capitale sociale
e il 33,34% dei diritti di voto.
Il numero totale di azioni P7 per le quali è stata accettata l'OPA, sommato al numero di azioni P7 detenute direttamente dall'offerente o da una persona che agisce congiuntamente
con esso o una persona che agisce congiuntamente con l'offerente che ha stipulato accordi per l'acquisto di tali azioni P7, ammonta a 87.714.932 azioni P7. Ciò equivale a circa il 37,65% del capitale sociale
e circa il 37,68% dei diritti di voto.
Dopo l'aumento del corrispettivo il 28 luglio 2025, il termine per l'accettazione dell'offerta è stato prorogato e terminerà il 13 agosto
2025, ore 24:00 (ora locale di Francoforte sul Meno), salvo ulteriore proroga.