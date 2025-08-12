OPEC conferma crescita della domanda di petrolio per 2025, alza stime per 2026

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC) afferma che la crescita della domanda globale di petrolio
per il 2025
è prevista a 1,3 milioni di barili al giorno su base annua, invariata
rispetto alla valutazione del mese scorso. È quanto emerge dall'odierno Monthly Oil Market Report (MOMR), il documento mensile che analizza i trend di mercato.
I dati effettivi
inferiori alle attese per il primo trimestre del 2025 nelle regioni OCSE Asia-Pacifico e non OCSE sono stati in gran parte compensati da dati effettivi migliori del previsto nelle Americhe OCSE e in Europa OCSE. Per il secondo trimestre del 2025, lievi rettifiche al ribasso per le regioni OCSE Asia-Pacifico, Cina e India sono state compensate da rettifiche al rialzo per l'Europa OCSE e il Medio Oriente. Nel complesso, le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 rimangono invariate rispetto alle valutazioni del mese scorso.
Nell'OCSE
, si prevede che la domanda di petrolio aumenterà di circa 0,1 mb/g su base annua nel 2025, principalmente grazie alle Americhe OCSE, mentre l'Europa OCSE dovrebbe crescere marginalmente su base annua e l'Asia-Pacifico dovrebbe registrare un leggero calo. Nei paesi non OCSE, si prevede che la domanda di petrolio crescerà di circa 1,2 mb/g su base annua, trainata principalmente da Altri Paesi dell'Asia, Cina e India.
Le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2026
sono riviste al rialzo
di circa 0,1 mb/g su base annua, a 1,4 mb/g su base annua, sulla base delle attese migliori performance economiche nelle Americhe OCSE, in Europa OCSE, nonché in Medio Oriente e Africa. Si prevede che la crescita della domanda di petrolio nell'OCSE aumenterà di circa 0,2 mb/g su base annua, con le Americhe OCSE che dovrebbero guidare l'aumento. Nei paesi non-OCSE, si prevede un aumento della domanda di petrolio di 1,2 milioni di barili al giorno, trainato dagli altri Paesi asiatici, seguiti da India e Cina.
L'OPEC prevede che l'economia globale manterrà la sua stabile traiettoria di crescita, supportata dal costante e forte slancio osservato nel primo semestre del 2025. Le previsioni di crescita economica globale per il 2025 sono state leggermente riviste al rialzo al 3,0%, mentre le previsioni per il 2026 rimangono stabili al 3,1%. Le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti
sono state leggermente riviste al rialzo all'1,8% per il 2025, ma rimangono al 2,1% per il 2026. Le previsioni di crescita economica del Giappone
rimangono invariate all'1,0% per il 2025 e allo 0,9% per il 2026. Le previsioni di crescita economica dell'Eurozona
sono state leggermente riviste al rialzo all'1,2% sia per il 2025 che per il 2026. Le previsioni di crescita economica della Cina
sono state leggermente riviste al rialzo al 4,8% per il 2025, ma rimangono al 4,5% per il 2026.