OPEC conferma crescita della domanda di petrolio per 2025, alza stime per 2026

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC) afferma che laper ilè prevista a 1,3 milioni di barili al giorno su base annua,rispetto alla valutazione del mese scorso. È quanto emerge dall'odierno Monthly Oil Market Report (MOMR), il documento mensile che analizza i trend di mercato.inferiori alle attese per il primo trimestre del 2025 nelle regioni OCSE Asia-Pacifico e non OCSE sono stati in gran parte compensati da dati effettivi migliori del previsto nelle Americhe OCSE e in Europa OCSE. Per il secondo trimestre del 2025, lievi rettifiche al ribasso per le regioni OCSE Asia-Pacifico, Cina e India sono state compensate da rettifiche al rialzo per l'Europa OCSE e il Medio Oriente. Nel complesso, le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 rimangono invariate rispetto alle valutazioni del mese scorso.Nell', si prevede che la domanda di petrolio aumenterà di circa 0,1 mb/g su base annua nel 2025, principalmente grazie alle Americhe OCSE, mentre l'Europa OCSE dovrebbe crescere marginalmente su base annua e l'Asia-Pacifico dovrebbe registrare un leggero calo. Nei paesi non OCSE, si prevede che la domanda di petrolio crescerà di circa 1,2 mb/g su base annua, trainata principalmente da Altri Paesi dell'Asia, Cina e India.Le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nelsonodi circa 0,1 mb/g su base annua, a 1,4 mb/g su base annua, sulla base delle attese migliori performance economiche nelle Americhe OCSE, in Europa OCSE, nonché in Medio Oriente e Africa. Si prevede che la crescita della domanda di petrolio nell'OCSE aumenterà di circa 0,2 mb/g su base annua, con le Americhe OCSE che dovrebbero guidare l'aumento. Nei paesi non-OCSE, si prevede un aumento della domanda di petrolio di 1,2 milioni di barili al giorno, trainato dagli altri Paesi asiatici, seguiti da India e Cina.L'OPEC prevede che l'economia globale manterrà la sua stabile traiettoria di crescita, supportata dal costante e forte slancio osservato nel primo semestre del 2025. Le previsioni di crescita economica globale per il 2025 sono state leggermente riviste al rialzo al 3,0%, mentre le previsioni per il 2026 rimangono stabili al 3,1%. Le previsioni di crescita economica deglisono state leggermente riviste al rialzo all'1,8% per il 2025, ma rimangono al 2,1% per il 2026. Le previsioni di crescita economica delrimangono invariate all'1,0% per il 2025 e allo 0,9% per il 2026. Le previsioni di crescita economica dell'sono state leggermente riviste al rialzo all'1,2% sia per il 2025 che per il 2026. Le previsioni di crescita economica dellasono state leggermente riviste al rialzo al 4,8% per il 2025, ma rimangono al 4,5% per il 2026.