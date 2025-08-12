Piazza Affari maglia rosa d'Europa, spiccano STM e Stellantis

(Teleborsa) - Chiusura in buon rialzo per Piazza Affari, che registra la migliore performance tra i listini europei
, i quali migliorano nel pomeriggio in tandem con il buon andamento di Wall Street, in un clima che resta comunque di cautela per la liquidità ridotta per via del periodo vacanziero.
Su fronte macroeconomico, il morale degli investitori tedeschi è sceso più del previsto ad agosto
, secondo l'istituto di ricerca economica Zew
, con un calo dell'indice del sentiment economico a 34,7 punti dai 52,7 punti di luglio. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati
moderatamente a luglio, ma l'aumento dei costi dei beni a causa dei dazi d'importazione ha fatto sì che l'inflazione core registrasse il maggiore rialzo in sei mesi.
Sul fronte commerciale, il presidente statunitense Donald Trump ha esteso per altri 90 giorni gli accordi commerciali con la Cina
, stabilizzando i rapporti tra i due Paesi e garantendo ulteriore tempo per trovare un'intesa anche su altre questioni irrisolte.
L'Euro / Dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.353 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,12%) si attesta su 63,24 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,52%. Tra i mercati del Vecchio Continente
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dello 0,71%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,85%, a 41.935 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
termina la giornata in aumento dello 0,79%. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,09%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,08%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+4,18%), Stellantis
(+3,17%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,50%) e Buzzi
(+2,41%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Campari
, che ha terminato le contrattazioni a -1,00%. Discesa modesta per Recordati
, che cede un piccolo -0,69%. Pensosa Amplifon
, con un calo frazionale dello 0,66%. Tentenna Generali Assicurazioni
, con un modesto ribasso dello 0,54%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Moltiply Group
(+3,66%), BFF Bank
(+2,59%), OVS
(+2,45%) e Technoprobe
(+2,39%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply
, che ha terminato le contrattazioni a -3,54%. Scivola Comer Industries
, con un netto svantaggio del 2,39%. In rosso Banca Generali
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%. Giornata fiacca per Carel Industries
, che segna un calo dell'1,36%.