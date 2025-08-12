Piazza Affari tonica in un'Europa cauta, focus sui dati macro

(Teleborsa) - Piazza Affari registra la migliore performance tra i listini europei
, in un generale clima di cautela sui mercati azionari in un contesto di liquidità ridotta per via del periodo vacanziero.
Su fronte macroeconomico, il morale degli investitori tedeschi è sceso più del previsto ad agosto
, secondo l'istituto di ricerca economica Zew
, con un calo dell'indice del sentiment economico a 34,7 punti dai 52,7 punti di luglio. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati
moderatamente a luglio, ma l'aumento dei costi dei beni a causa dei dazi d'importazione ha fatto sì che l'inflazione core registrasse il maggiore rialzo in sei mesi.
Sul fronte commerciale, il presidente statunitense Donald Trump ha esteso per altri 90 giorni gli accordi commerciali con la Cina
, stabilizzando i rapporti tra i due Paesi e garantendo ulteriore tempo per trovare un’intesa anche su altre questioni irrisolte.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 3.347,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,41 dollari per barile, con un calo dello 0,86%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,53%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,30%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,08%, e Parigi
avanza dello 0,34%.
Seduta in rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 41.848 punti (+0,61%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 44.405 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,11%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,01%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca Popolare di Sondrio
(+2,21%), BPER
(+1,89%), Prysmian
(+1,85%) e Leonardo
(+1,84%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -1,06%. Giornata fiacca per Amplifon
, che segna un calo dello 0,86%. Piccola perdita per Moncler
, che scambia con un -0,7%. Tentenna DiaSorin
, che cede lo 0,63%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+3,66%), Technoprobe
(+2,15%), BFF Bank
(+2,05%) e Ariston Holding
(+1,99%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply
, che ottiene -2,60%. Sotto pressione Comer Industries
, con un forte ribasso dell'1,86%. Sostanzialmente debole WIIT
, che registra una flessione dell'1,39%. Si muove sotto la parità Technogym
, evidenziando un decremento dell'1,39%.