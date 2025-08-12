Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente con tregua su dazi USA-Cina

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, spinti dal rinnovo della tregua sui dazi siglata da Usa e Cina nella notte. L'attenzione degli investitori è rivolta ora ai dati sull'inflazione in arrivo oggi pomeriggio, cruciali per capire come si muoverà la Fed a settembre.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 64,04 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente
poco mossa Francoforte
+0,10%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e Parigi
avanza dello 0,55%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.333 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+1,41%), Brunello Cucinelli
(+1,03%), Banca Mediolanum
(+1,02%) e Leonardo
(+0,91%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Alerion Clean Power
(+2,46%), Ferragamo
(+1,85%), SOL
(+1,45%) e Ariston Holding
(+1,34%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -0,89%.