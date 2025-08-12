Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente con tregua su dazi USA-Cina

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, spinti dal rinnovo della tregua sui dazi siglata da Usa e Cina nella notte. L'attenzione degli investitori è rivolta ora ai dati sull'inflazione in arrivo oggi pomeriggio, cruciali per capire come si muoverà la Fed a settembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 64,04 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%.poco mossa+0,10%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, eavanza dello 0,55%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 44.333 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,41%),(+1,03%),(+1,02%) e(+0,91%).del FTSE MidCap,(+2,46%),(+1,85%),(+1,45%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.