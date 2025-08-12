Milano 14:13
41.761 +0,43%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:13
9.131 +0,01%
Francoforte 14:13
23.975 -0,44%

Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente con tregua su dazi USA-Cina

Attesa l'inflazione americana in arrivo nel pomeriggio

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, spinti dal rinnovo della tregua sui dazi siglata da Usa e Cina nella notte. L'attenzione degli investitori è rivolta ora ai dati sull'inflazione in arrivo oggi pomeriggio, cruciali per capire come si muoverà la Fed a settembre.

L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 64,04 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mossa Francoforte +0,10%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e Parigi avanza dello 0,55%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 44.333 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+1,41%), Brunello Cucinelli (+1,03%), Banca Mediolanum (+1,02%) e Leonardo (+0,91%).

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+2,46%), Ferragamo (+1,85%), SOL (+1,45%) e Ariston Holding (+1,34%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -0,89%.
