Wall Street in rialzo dopo rapporto sull'inflazione che rafforza taglio Fed a settembre

(Teleborsa) - Seduta in rialzo a Wall Street
, dopo che la crescita dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è stata più lenta del previsto su base annua a luglio, il che potrebbe rafforzare la tesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve
in occasione della prossima riunione di politica monetaria a settembre.
L'indice dei prezzi al consumo
del Bureau of Labor Statistics
è aumentato del 2,7% nei dodici mesi fino a luglio, uguale al mese precedente e inferiore alle previsioni degli analisti del 2,8%. Escludendo voci volatili come cibo e carburante, il CPI "core" è aumentato del 3,1% su base annua, rispetto al 2,9% del mese precedente e alle proiezioni del 3,0%.
"La Fed sta ottenendo supporto dai dati che indicano che l'effetto dei dazi sul livello dei prezzi sarà per lo più transitorio
- ha detto Alexandra Wilson-Elizondo, Global Co-CIO of Multi-Asset Solutions di Goldman Sachs Asset Management - I dazi non hanno ancora determinato aumenti sostanziali dei prezzi, in quanto le aziende continuano a compensare le pressioni sui costi riducendo le scorte e adeguando i prezzi con cautela a causa della sensibilità dei consumatori ai prezzi".
Il rapporto sull'inflazione di luglio è la prima importante pubblicazione di dati economici da parte del Bureau of Labor Statistics
da quando Trump ha licenziato la presidente dopo il rapporto sull'occupazione più debole del previsto. Trump ha affermato, senza prove, che Erika McEntarfer
, a capo dell'agenzia dal 2024, aveva "manipolato" i dati federali sulle assunzioni per danneggiarlo politicamente. Ieri, Trump ha annunciato la sua decisione di nominare E.J. Antoni
, economista della conservatrice Heritage Foundation che in passato aveva criticato il B.L.S., alla guida dell'agenzia.
Tra chi ha rilasciato i conti prima della campanella
, eToro
ha comunicato
che il patrimonio amministrato è balzato a 17,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre; Venture Global
ha aumentato
l'outlook sui carichi di GNL di per l'anno; Circle
ha detto
che l'USDC in circolazione è salito del 90% a 61,3 miliardi di dollari a fine giugno.
Sul fronte dell'M&A
, Cardinal Health
ha annunciato
che acquisterà Solaris Health per 1,9 miliardi di dollari, mentre Ecolab
ha reso noto
che acquisirà la divisione Electronics di Ovivo per 1,8 miliardi di dollari.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
è in rialzo dello 0,59%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 6.411 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,6%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,66%).