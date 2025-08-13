Milano 12:02
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,31%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 172,868, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 172,033. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 173,704.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
