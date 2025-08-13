Borse asiatiche in rialzo. Nikkei 225 su nuovi record, rintraccia l'Australia

(Teleborsa) - I mercati azionari asiatici si muovono in rialzo
, seguendo i guadagni di Wall Street dopo che gli ultimi dati sull'inflazione statunitense hanno aumentato le aspettative di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il mese prossimo, con il Nikkei giapponese che ha esteso il suo rally su valori record
.
Tra i singoli titoli, balzo di Tencent Music Entertainment Group
dopo che l'azienda ha superato le stime di fatturato e utili del secondo trimestre grazie alla robusta crescita degli abbonati ai suoi servizi musicali online.
Segno più per il listino di Tokyo
, con il Nikkei 225
in aumento dell'1,27%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen
, che continua gli scambi al 2,20%.
Su di giri Hong Kong
(+1,99%); sulla stessa tendenza, in rialzo Seul
(+0,88%). Leggermente positivo Mumbai
(+0,27%); sotto la parità Sydney
, che mostra un calo dello 0,40%, rintracciano dai record delle scorse sedute.
Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,12%. Andamento piatto per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,03%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,53%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,73%.