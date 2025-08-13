Borse asiatiche in rialzo. Nikkei 225 su nuovi record, rintraccia l'Australia

Tokyo

(Teleborsa) -, seguendo i guadagni di Wall Street dopo che gli ultimi dati sull'inflazione statunitense hanno aumentato le aspettative di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il mese prossimo, con ilTra i singoli titoli, balzo didopo che l'azienda ha superato le stime di fatturato e utili del secondo trimestre grazie alla robusta crescita degli abbonati ai suoi servizi musicali online.Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,27%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, avanza con forza, che continua gli scambi al 2,20%.Su di giri(+1,99%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,88%). Leggermente positivo(+0,27%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,40%, rintracciano dai record delle scorse sedute.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,12%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento per l'è pari 1,53%, mentre il rendimento deltratta 1,73%.