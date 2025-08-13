Borse europee in rialzo con focus sulla geopolitica. A Milano bene Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati europei
, che seguono i rialzi di Wall Street e delle borse asiatiche, dopo che ieri l'indice dei prezzi al consumo statunitense di luglio si è attestato vicino alle aspettative sia per quanto riguarda l'inflazione complessiva sia per quella core. Il modesto aumento dell'inflazione core è stato trainato principalmente dai servizi: questo sarebbe solitamente visto come un segnale di inflazione vischiosa, tuttavia il fatto che l'inflazione core dei beni e degli alimentari sia rimasta su livelli ancora modesti ha attenuato i timori dei mercati riguardo alla rapida trasmissione dei costi legati ai dazi. Tutto ciò supporta la tesi del taglio dei tassi da parte della Fed a settembre
.
Rimane alta l'attenzione sugli sviluppi geopolitici. I leader europei e dell'Ucraina parleranno oggi in videoconferenza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
, prima del suo vertice con Vladimir Putin. Trump ospiterà Putin
per dei colloqui in Alaska venerdì, che il presidente USA ha definito un incontro "esplorativo" nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra russo-ucraina.
Intanto, Trump ha rinnovato
le sue critiche al presidente della Federal Reserve Jerome Powell
, sollecitando un taglio immediato dei tassi di interesse. Trump ha anche accennato alla possibilità di autorizzare una causa contro Powell, citando la cattiva gestione dei lavori di ristrutturazione degli edifici della banca centrale statunitense.
Sul fronte macroeconomico
, stamattina è emerso che in Germania
i prezzi all'ingrosso sono calati
inaspettatamente a luglio su mese, mentre in Spagna
l'inflazione di luglio è stata confermata
in crescita al +2,7% su anno.
Sono arrivate diverse indicazioni dai conti di grandi multinazionali europee
: Vestas
ha segnalato
che l'incertezza politica ha pesato sull'acquisizione ordini nel secondo trimestre; TUI
ha rivisto al rialzo
la guidance sull'EBIT dopo i primi 9 mesi in crescita; Brenntag
ha registrato
un secondo trimestre sotto le attese con un mercato difficile e l'impatto dei cambi; E.ON
ha messo a segno
un primo semestre in crescita e criticato la bozza di riforma delle autorità tedesche del settore.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.359 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,16% a quota +85 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +0,73%, Londra
avanza dello 0,37%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,37%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.119 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 44.700 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,9%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,36%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo del 2,59%. Unipol
avanza dell'1,84%. Bilancio positivo per Recordati
, che vanta un progresso dell'1,19%. Sostanzialmente tonico Hera
, che registra una plusvalenza dello 0,93%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -0,76%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fincantieri
(+4,30%), Avio
(+2,98%), Danieli
(+2,40%) e Italmobiliare
(+1,47%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.